"Заря" уступила "Браге" во втором туре Лиги Европы

Луганская "Заря" дома проиграла "Браге" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и завершилась со счетом 1:2.

Счет в игре открыли португальцы уже на 4 минуте - гол забил Паулинью, замкнув фланговый прострел Рикарду Эшгайю. На 11 минуте Николас Гайтан дальним ударом удвоил преимущество в счете.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Дмитрий Иванисеня ударом из-за пределов штрафной забил мяч престижа.

Луганчане не набрали ни одного очка в стартовых турах и идут последними в группе G.

В матче 1 тура группового этапа турнира "Заря" крупно уступила английскому "Лестеру Сити" (3:0), который лидирует в квартете. "Брага" идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям. Третий клуб - АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.