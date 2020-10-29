ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Зоря" поступилася "Бразі" у другому турі Ліги Європи

Автор: Вера Олейник

Луганська "Зоря" вдома програла "Бразі" в матчі другого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбулася на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі і завершилася з рахунком 1:2.

Популярні новини

Рахунок у грі відкрили португальці вже на 4 хвилині - гол забив Паулінью, замкнувши фланговий простріл Рікарду Ешгайю. На 11 хвилині Ніколас Гайтан дальнім ударом подвоїв перевагу в рахунку.

Уже в компенсований до другого тайму час Дмитро Іванисеня ударом з-за меж штрафного забив м'яч престижу.

Луганчани не набрали жодного очка в стартових турах і йдуть останніми в групі G.

У матчі 1 туру групового етапу турніру "Зоря" поступилася англійському "Лестеру Сіті" (3:0), який лідирує у квартеті. "Брага" йде на другому місці, поступаючись за додатковими показниками. Третій клуб - АЕК, за який виступають українці Євген Шахов і Дмитро Чигринський. Грецька команда також набрала 0 очок.

Нагадаємо, всі три домашні матчі групового етапу Ліги Європи "Зоря" проведе з глядачами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ліга ЄвропиЗарягрупповой раундБрага