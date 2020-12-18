"Динамо" сыграет с "Колосом", "Шахтер" - с "Агробизнесом" в 1/4 финала Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. По итогам жребия, действующий обладатель трофея - киевское "Динамо" - сразится с ковалевским Колосом, а чемпион Украины - донецький "Шахтер" - против "Агробизнеса".

Процедура прошла в рамках видео-конференции.

Еще две пары составили "Днепр-1" - "Александрия" и "Заря" - "Верес".

Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года. Финал должен пройти 12 мая в Тернополе на городском стадионе, который не смог принять матч в нынешнем году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в прошлогоднем финале "Динамо" в серии пенальти обыграло полтавскую "Ворсклу".