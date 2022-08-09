"Заря" оформила переход форварда "Динамо"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Команда Патрика Ван Леувена оформила полноценный трансфер форварда. 23-летний украинец стал очередным новичком "Зари".

Русин заключил с новой командой на 3 года. Он уже выступал в составе луганчан в сезоне 2019/20 на правах аренды. Тогда нападающий провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Русин избрал себе в "Заре" 31-й номер.

Украинский форвард является питомцем "Львова" и киевского "Динамо". На профессиональном уровне он дебютировал в составе киевлян в сезоне 2017/18. Тем не менее, закрепиться в обойме "бело-синих" Русин не сумел и ездил по арендам - ​​"Заря", "Легия", "Днепр-1", "Черноморец".

Накануне Премьер-лига раскрыла финансовые детали предложения Setanta Sports по телеправам. "Заря" и другие команды УПЛ могут получить ориентировочно по 100 тысяч долларов по контракту.