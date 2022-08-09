ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Зоря" оформила перехід форварда "Динамо"

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 13:58
"Зоря" оформила перехід форварда "Динамо" Фото: Назарій Русин захищав кольори "Зорі" в сезоні 2019/20 (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Колишній нападник молодіжної збірної України Назарій Русин остаточно покинув київське "Динамо" та приєднався до лав луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Команда Патріка ван Леувена оформила повноцінний трансфер форварда. 23-річний українець став черговим новачком "Зорі".

Русин уклав із новою командою на 3 роки. Він вже виступав у складі луганців у сезоні 2019/20 на правах оренди. Тоді нападник провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Русин обрав собі в "Зорі" 31-й номер.

Український форвард є вихованцем "Львова" та київського "Динамо". На професіональному рівні він дебютував у складі киян у сезоні 2017/18. Проте, закріпитися в обоймі "біло-синіх" Русин не зумів і їздив орендами – "Зоря", "Легія", "Дніпро-1", "Чорноморець".

Напередодні Прем'єр-ліга розкрила фінансові деталі пропозиції Setanta Sports щодо телеправ. "Зоря" та інші команди УПЛ можуть отримати орієнтовно по 100 тисяч доларів за контрактом.

До слова, минулого тижня "Зоря" мінімально переграла "Універсітатю" в домашньому матчі Ліги конференцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Заря УПЛ
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України