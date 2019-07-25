"Заря" с уверенной победы стартовала в отборе Лиги Европы

Луганская "Заря" уверенно победила черногорскую "Будучность" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Градски" в Подгорице завершился со счетом 3:1.

Счет в игре открыл на 15 минуте Артем Громов, забив рикошетом от соперника. Через 4 минуты полузащитник оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера.

Балканцы отыгрались на 59 минуте встречи благодаря усилиям Михайло Перовича. Третий гол за луганчан забил только вышедший на замену Ливан Арвеладзе.

Луганская команда обеспечивает неплохой задел перед ответной встречей, которая состоится 1 августа в 19:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

Напомним, "Заря" в этому году раньше всех украинских команд начала еврокубковый сезон.

Кроме того, этот отбор станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера "Зари" Виктора Скрипника.