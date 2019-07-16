"Заря" объявила о подписании четырех новичков

"Заря" объявила о заключении контрактов с четырьмя новыми футболистами - тремя легионерами и украинцем. Об этом сообщается на официальном сайте луганского клуба.

Новичками команды стали Дмитрий Иванисеня, Лазио, Никола Василь и Джоель Абу Ханна. Все футболисты подписали контракты на 2 года. Также все они принимали участие в командном сборе луганчан.

Последним клубом полузащитника Иванисеня было тбилисское "Динамо". На профессиональном уровне выступал в донецком "Шахтере-3", "Ильичевце-2" и основной команде "Мариуполя".

Бразильский защитник Лазио начал свою карьеру в клубе "Атлетико Итапемирим". Затем выступал за бразильский "Джоинвиль" и "Деспортиво Бразил".

Боснийский голкипер Никола Василь выступал за клубы "Зриньски", "Игман", "Бранитель", "Нюрнберг-2". Также вратарь привлекался в молодежные сборные Боснии и Герцеговины.

Последним подписанием стал немецкий защитник Джоель Абу Ханна. Ранее выступал за леверкузенский "Байер", "Кайзерслаутерн", "Магдебург" и "Фортуну Кельн".

Напомним, ранее "Александрия" усилилась сразу тремя футболистами.