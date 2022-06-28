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"Заря" назначила тренера-иностранца на место Скрипника

Фото: Патрик ван Леувен времен "Маккаби" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство луганской "Зари" решило не менять европейский вектор развития после отставки Виктора Скрипника и назначило главным тренером нидерландца Патрика ван Леувена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

52-летний специалист поведет луганчан в грядущий сезон. Нидерландец заключил с "Зарей" 3-летний контракт.

Ван Леувен не понаслышке знаком с Украиной. В 2006-2013 гг. он работал в структуре донецкого "Шахтера", где занимался молодежным департаментом. Затем он более двух лет был спортивным директором казахского "Кайрата", а впоследствии переехал в Израиль.

Там ван Леувен стал координатором молодых кадров в тель-авивском "Маккабе". Позже он дважды был исполняющим обязанности главного тренера команды, а в июле-октябре 2021-го нидерландский специалист полноценно руководил "желтыми дьяволами".

Во главе "Маккаби" ван Леувен триумфовал в Кубке Израиля 2020/21 и завоевал Суперкубок страны-2021. Старт подготовки "Зари" к грядущему сезону с новым тренером запланирован на 28 июня в Польше.

В сезоне 2022/23 луганчане сыграют в квалификации Лиги конференции. Там новая команда ван Леувена начнет с 3-го квалификационного раунда, жеребьевка которого назначена на 18 июля.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Заря