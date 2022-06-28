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"Зоря" призначила тренера-іноземця на місце Скрипника

Фото: Патрік ван Леувен часів "Маккабі" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво луганської "Зорі" вирішило не змінювати європейський вектор розвитку після відставки Віктора Скрипника та призначило головним тренером нідерландця Патріка ван Леувена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

52-річний фахівець поведе луганців у прийдешній сезон. Нідерландець уклав із "Зорею" 3-річний контракт.

Ван Леувен не з чуток знайомий із Україною. У 2006-2013 рр. він працював у структурі донецького "Шахтаря", де опікувався молодіжним департаментом. Опісля він понад два роки був спортивним директором казахського "Кайрата", а потім переїхав до Ізраїлю.

Там ван Леувен спершу став координатором молодих кадрів у тель-авівському "Маккабі". Пізніше він двічі був виконувачем обов'язків головного тренера команди, а в липні-жовтні 2021-го нідерландський фахівець повноцінно керував "жовтими дияволами".

На чолі "Маккабі" ван Леувен тріумфував у Кубку Ізраїлю 2020/21 та здобув Суперкубок країни-2021. Старт підготовки "Зорі" до прийдешнього сезону з новим тренером запланований на 28 червня у Польщі.

У сезоні 2022/23 луганці зіграють у кваліфікації Ліги конференції. Там нова команда ван Леувена розпочне з 3-го кваліфікаційного раунду, жеребкування якого призначене на 18 липня.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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