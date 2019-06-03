"Заря" назначила Скрипника новым главным тренером

Новым главным тренером "Зари" стал Виктор Скрипник. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Контракт с наставником подписан сроком на три года. Презентация Скрипника в качестве нового наставника "Зари" состоится 18 июля в Запорожье на "Славутич-Арене".

Ранее специалист никогда не тренировал украинские клубы. Последним местом работы 49-летнего тренера была "Рига", с которым украинец стал чемпионом Латвии и выиграл Кубок Латвии в 2018 году. Контракт с клубом действовал еще год, но Скрипник досрочно ушел из команды.

До "Риги" Скрипник в течение 2 лет, с 2014 по 2016 год, тренировал "Вердер". В первом сезоне под руководством украинца бременцы заняли 10 место в Бундеслиге.

Напомним, "Заря" осталась без главного тренера 31 мая. Контракт клуба с Юрием Вернидубом разорвали по обоюдному согласию сторон. Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.