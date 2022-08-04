"Заря" минимально обыграла "Университатю" в квалификации Лиги конференций

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

"Заря" – "Университатя" – 1:0

Гол: Нагнойный, 55

Стартовали обе команды осторожно. Что и говорить, если первая опасность возникла на 21-й минуте. Да и в этом эпизоде ​​Назарина отважился пробить издалека – мяч прошел рядом с левой стойкой.

Еще минут через 15 напомнил о себе Кабаев. Якобы трансферная цель "Динамо" сместился с левого фланга в направлении ворот и завершил момент ударом в ближний, но в этот раз сфера влетела в сетку с внешней стороны.

В свою очередь гости из Румынии фактически ничего не показали до перерыва. Красноречивой была и статистика с нулем ударов в створ ворот "Зари" в первые 45 минут. Старт второй половины был полностью за луганчанами.

Сначала Нагнойный в борьбе с двумя защитниками сумел пробить под перекладину из границ штрафной зоны – кипер Лазар парировал. Вскоре после флангового прорыва "Зари" с нескольких метров пробил Кабаев, но вратарь и в этот раз сумел отбить мяч. Но на 55-й минуте не спас и он.

Это Чурко подал угловой с правого фланга в центр штрафной, где Нагнойный выиграл у всех второй этаж и ударом головой с отскоком от газона обыграл кипера – 1:0!

Пропущенный мяч отправил румынский коллектив в легкий нокдаун. Придя в себя через небольшой отрезок игрового времени, "Университатя" постепенно попыталась перетянуть инициативу.

В конце концов, начали у румын возникать полувозможности. А под занавес поединка и настоящие моменты. Самый острый – на 83-й минуте, когда Мацапура в ближнем углу парировал коварный удар Ивана с угла штрафной.

Но "Заря" удержала минимальную победу и поедет в Румынию фаворитом противостояния. Ответный матч состоится 11 августа в Крайове.