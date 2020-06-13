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Заря - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт     13.06.2020 - 14:01
Заря - Динамо: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Заря" в 17 туре УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется центральный поединок 26 тура УПЛ

Луганская "Заря" примет киевское "Динамо" в поединке 26 тура украинской Премьер-лиги. По мнению букмекеров, в предстоящем матче преимущество на стороне гостей встречи.

13 июня 17:00
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Матч между "Зарей" и "Динамо" состоится в субботу, 13 июня, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "2+2". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени, трансляция традиционно стартует пятью минутами ранее.

Сражение за путевку в Лигу чемпионов

За семь туров до конца чемпионата "Заря" и "Динамо" набрали в турнирной таблице равное количество очков - по 49. Однако луганская команда находится на второй позиции, опережая соперника по личным встречам. Лидирует с отрывом в 16 очков донецкий "Шахтер".

После возобновления чемпионата обе команды потерпели по одному поражению и одержали по победе. "Динамо" уступило лидеру чемпионата донецкому "Шахтеру" (1:3), но затем взяло верх над "Александрией" (5:1). "Заря" же не смогла справиться с клубом из Александрии (0:1), но была сильнее "Колоса" (1:0).

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Динамоонлайн-трансляцияЗаряонлайнтрансляцияУПЛ
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