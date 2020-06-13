Заря - Динамо: прогноз на матч

"Заря" и "Динамо" сойдутся в борьбе за второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Трансляция центрального матча 26 тура начнется в 17:00, а смотреть его можно на телеканале "2+2".

13 июня 17:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Ведущие букмекерские компании отдают преимущество в этой игре киевской команде. Так, победа "Динамо" оценивается в диапазоне 1,85-1,95, успех "Зари" соответствует коэффициенту 3,75. На ничью можно поставить 3,20-3,40.

Предыдущие встречи

В этом сезоне соперники встречались уже дважды. В первый день осени на "Славутич-Арене" в рамках 6 тура УПЛ команды сыграли вничью 2:2, а в начале декабря на "Олимпийском" победу в матче 17 тура одержала "Заря"- 2:1.

Турнирная таблица

Донецкий "Шахтер" вырвался в единоличные лидеры, а вот за второе место в УПЛ идет настоящая борьба. К очной встрече "Заря" и "Динамо" подходят с одинаковым количеством набранных очков - по 49. Однако команда Виктора Скрипника опережает киевлян за счет дополнительных показателей. Вслед за ними идет "Десна", у которой 46 набранных баллов и "Александрия" - 43.