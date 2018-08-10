Заря - Брага 1-1: видео голов и обзор матча

Команды не смогли определить сильнейшего

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганской "Зарей" и португальской "Брагой".

Несмотря на поддержку трибун, "Заре" не удалось начать игру в атакующем ключе. Прессинг игроков "Браги был согласованным, но команды отправились в раздевалки при нулях на табло.

В первые минуты второго тайма "Заря" пыталась держать соперника на дистанции от своих ворот, а "Брага", как и в первом тайме, прессинговала.

На 69 минуте после прострела с правого фланга никому из защитников "Зари" не удалось прервать эту передачу, мяч оказался у Рикарду Орта, который пробил без шансов для Луиса Фелипе.

Пропустив, "Заря" резко переключилась на атаку, и через 3 минуты благодаря усилиям Караваева счет на табло вновь стал равным.

В концовке матча мяч лишь изредка покидал португальскую половину, но дожать ситуацию до второго забитого мяча "Заре" не удалось.

Ответный матч состоится через неделю, в четверг, 16 августа, в Браге.