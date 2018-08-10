Зоря - Брага 1-1: відео голів та огляд матчу

Команди не змогли визначити найсильнішого

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи луганською "Зорею" і португальською "Брагою".

Попри підтримку трибун, "Зорі" не вдалося почати гру в атакуючому ключі. Пресинг гравців "Браги був узгодженим, але команди вирушили в роздягальні при нулях на табло.

У перші хвилини другого тайму "Зоря" намагалася тримати суперника на дистанції від своїх воріт, а "Брага", як і в першому таймі, пресингувала.

На 69 хвилині після прострілу з правого флангу нікому із захисників "Зорі" не вдалося перервати цю передачу, м'яч опинився у Рікарду Орта, який пробив без шансів для Луїса Феліпе.

Пропустивши, "Зоря" різко переключилася на атаку, і через 3 хвилини завдяки зусиллям Караваєва рахунок на табло знову став рівним.

У кінцівці матчу м'яч лише зрідка залишав португальську половину, але дотиснути ситуацію до другого забитого м'яча "Зорі" не вдалося.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, у четвер, 16 серпня, в Бразі.