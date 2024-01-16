В заручниках у Трампа. Чому гальмується виділення американської допомоги Україні

Під час підготовки статті використовувалися матеріали видань Politico, The Hill, The Washington Post, CNN.

Ще наприкінці минулого року низка співрозмовників РБК-Україна у владі висловлювали впевнений оптимізм щодо розблокування американської допомоги Україні, приблизно на початку 2024-го. Довгий час здавалося, що для цього є всі підстави: американські демократи та республіканці, хай і повільно, але просувалися до укладання угоди щодо міграційного питання та зміцнення кордону США з Мексикою – саме це було озвучено республіканцями як умову для голосування за багатомільярдний пакет допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню).

Але події останніх днів показують, що угода може зірватися. Як наслідок – і перспективи надання Україні американської допомоги знову опинилися у повному тумані. Причина проста – президентські вибори у США, заручником яких уже стала Україна.

Міграційний глухий кут

Під час закритих консультацій, що тривали кілька тижнів, між республіканцями, демократами та адміністрацією Білого дому поступово досягався компроміс щодо міграційної реформи. Демократи були готові до певних поступок, адже навіть частина їх виборців та істеблішменту визнають, що реформа необхідна – потік мігрантів на південному кордоні США перевищує всі розумні межі, і цю проблему потрібно вирішувати.

Водночас поступки з боку демократів не могли бути надто великими – адже значна частина демократів виступає в принципі проти будь-яких антиміграційних заходів. Балансування між цими позиціями призвело до того, що переговори тривали так довго. А у Вашингтоні тим часом визнавали, що вже не мають коштів на подальші пакети допомоги Україні.

Ситуацію ускладнювало й те, що інша сторона переговорів – республіканці, які вимагають жорстких антиміграційних заходів – не має єдиного чіткого підходу до проблеми. Міграційна криза вкотре підсвітила глибокий розкол усередині Республіканської партії, між республіканцями старої закалки, принциповими, але конструктивними – і популістами з трампістського крила, що діють за принципом "чим гірше, тим краще".

Так, лідер сенаторів-республіканців, ветеран американської політики Мітч Макконнелл, який займає цілком проукраїнську позицію, виступає за якнайшвидше ухвалення міграційної реформи і, відповідно, розблокування допомоги для України.

У той же час гіперактивна група республіканців-трампістів у Палаті представників уже прямим текстом говорить про необхідність зривати будь-які угоди, в інтересах перемоги Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. "Я не хочу робити надто багато, щоб зараз допомагати демократам та рейтингу схвалення Джо Байдена", - заявив CNN конгресмен-республіканець Трой Нелс.

Політична логіка такого підходу очевидна: якщо проблему з мігрантами та кордоном буде справді вирішено зараз, штаб Трампа втратить головну тему, на якій він будує свою виборчу кампанію.

Найгірше, що спікер Палати представників Майк Джонсон, який увесь час намагається маневрувати між радикальними та поміркованими республіканцями у своїй фракції, також схиляється до такого підходу. Джонсон наполягає на схваленні республіканського законопроекту H.R. 2, який був ухвалений Палатою представників ще минулого травня, але застряг у підконтрольному демократам Сенаті без жодних шансів на схвалення.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (фото: Getty Images)

H.R.2 передбачає фактичне повернення до жорстких антиміграційних заходів часів президентства Дональда Трампа, зокрема будівництво додаткових 900 миль стіни на кордоні з Мексикою, ускладнює отримання мігрантами тимчасового притулку на період, доки їхня справа розглядається в суді тощо.

Для демократів такі заходи є категорично неприйнятними. І що найгірше для України, вони не готові їх підтримати, навіть якщо Джонсон винесе до зали законопроект, що об'єднує норми H.R.2 із наданням допомоги Україні.

Конфлікт пріоритетів

Таким чином, надання допомоги Україні повністю залежить від внутрішньоамериканських політичних розбірок на різних рівнях. Крім глобального протистояння по лініях республіканці/демократи та Трамп/Байден, йде й боротьба всередині Республіканської партії на рівні Палати представників, в епіцентрі якої опинився спікер Джонсон.

Крім вирішення міграційної проблеми, йому зараз доводиться мати справу і з загрозою шатдауну – припинення фінансування уряду США. Нагадаємо, Конгрес так і не зміг затвердити бюджет країни на поточний фінансовий рік, вживши лише тимчасових заходів, термін дії яких спливає 19 січня та 2 лютого, для різних частин держапарату.

Як компроміс Джонсон погодив з демократами черговий тимчасовий бюджет, що відсуває шатдаун до 1 і 8 березня. Але це його рішення викликало різку критику республіканців-трампістів. Вони загалом прагнуть домогтися шатдауну, розраховуючи, що хаос у держуправлінні завдасть шкоди рейтингу Байдена, а також вимагають прив'язати прийняття бюджету до тих самих жорстких антиміграційних заходів.

На адресу Джонсона з боку трампістів вже відкрито звучать погрози відставки, якщо він піде на якісь компроміси із демократами. Торік саме конфлікт із радикальними трампістами коштував спікерського крісла попереднику Джонсона, Кевіну Макккарті.

При цьому навіть помірковані конгресмени-республіканці відкрито говорять про свої політичні пріоритети. "Ми маємо два можливі важелі для забезпечення безпеки кордону: власний бюджет чи допомогу Україні. Ви хотіли б взяти в заручники зарплату наших власних військ? Чи взяти в заручники допомогу Україні?" - заявив у коментарі Politico республіканець Ден Крешо.

Таким чином, станом на зараз вирішення міграційної проблеми у США, і, отже, виділення американської допомоги Україні, заходить у глухий кут. Ще більше ускладнює ситуацію надвпевнена перемога Трампа на перших республіканських праймеріз в Айові, яка остаточно робить його безальтернативним кандидатом від партії на президентських виборах і надає впевненості його адептам в американському істеблішменті.