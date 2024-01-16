В заложниках у Трампа. Почему тормозится выделение американской помощи Украине

При подготовке статьи использовались материалы изданий Politico, The Hill, The Washington Post, CNN.

Еще в конце прошлого года ряд собеседников РБК-Украина во власти высказывали уверенный оптимизм на счет разблокирования американской помощи Украине, примерно в начале 2024-го. Долгое время казалось, что для этого есть все основания: американские демократы и республиканцы, пусть и медленно, но продвигались к заключению сделки относительно миграционного вопроса и укрепления границы США с Мексикой – именно это было озвучено республиканцами как условие для голосования за многомиллиардный пакет помощи Украине (а также Израилю и Тайваню).

Но события последних дней показывают, что сделка вполне может сорваться. Следовательно – и перспективы выделения Украине американской помощи вновь оказались в полном тумане. Причина проста – президентские выборы в США, заложником которых уже оказалась Украина.

Миграционный тупик

Во время длившихся несколько недель закрытых консультаций между республиканцами, демократами и администрацией Белого дома постепенно достигался компромисс относительно миграционной реформы. Демократы были готовы к определенным уступкам, ведь даже часть их избирателей и истеблишмента признают, что реформа необходима – поток мигрантов на южной границе США превышает все разумные пределы и эту проблему нужно решать.

В то же время, уступки со стороны демократов не могли быть слишком обширными – ведь значительная часть демократов выступает в принципе против каких-либо антимиграционных мер. Балансирование между этими позициями и привело к тому, что переговоры длились так долго. А в Вашингтоне тем временем признавали, что уже не имеют средств на дальнейшие пакеты помощи Украине.

Ситуацию осложняло и то, что другая сторона переговоров – требующие жестких антимиграционных мер республиканцы – не имеет единого четкого подхода к проблеме. Миграционный кризис в очередной раз подсветил глубокий раскол внутри Республиканской партии, между республиканцами старой закалки, принципиальными, но конструктивными – и популистами из трампистского крыла, действующими по принципу "чем хуже, тем лучше".

Так, лидер сенаторов-республиканцев, ветеран американской политики Митч Макконнелл, занимающий вполне проукраинскую позицию, выступает за скорейшее принятие миграционной реформы и, соответственно, разблокирование помощи для Украины.

В то же время, гиперактивная группа республиканцев-трампистов в Палате представителей уже прямым текстом говорит о необходимости срывать любые соглашения, в интересах победы Дональда Трампа на будущих президентских выборах. "Я не хочу делать слишком много, чтобы сейчас помогать демократам и рейтингу одобрения Джо Байдена", – заявил CNN конгрессмен-республиканец Трой Нелс.

Политическая логика такого подхода очевидна: если проблема с мигрантами и границей будет действительно решена сейчас, штаб Трампа лишится главной темы, на которой он строит свою избирательную кампанию.

Хуже всего, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который все время пытается маневрировать между радикальными и умеренными республиканцами, также склоняется к такому подходу. Джонсон настаивает на одобрении республиканского законопроекта H.R.2, который был принят Палатой представителей еще в прошлом мае, но застрял в подконтрольном демократам Сенате без малейших шансов на одобрение.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (фото: Getty Images)

H.R.2 предусматривает фактический возврат к жестким антимиграционнім мерам времен президентства Дональда Трампа, в частности постройку дополнительных 900 миль стены на границе с Мексикой, усложняет получение мигрантами временного убежища на период, пока их дело рассматривается в суде и т.д.

Для демократов такие меры категорически неприемлемы. И что хуже всего для Украины, они не готовы их поддержать, даже если Джонсон вынесет в зал законопроект, объединяющий нормы H.R.2 с выделением помощи Украине.

Конфликт приоритетов

Таким образом, выделение помощи Украине полностью зависит от внутриамериканских политических разборок на разных уровнях. Помимо глобального противостояния по линиях республиканцы/демократы и Трамп/Байден, идет и борьба внутри самой Республиканской партии на уровне Палаты представителей, в эпицентре которой оказался спикер Джонсон.

Помимо решения миграционной проблемы, ему сейчас приходится иметь дело и с угрозой шатдауна – прекращения финансирования правительства США. Напомним, Конгресс так и не смог утвердить бюджет страны на текущий финансовый год, приняв лишь временные меры, срок действия которых истекает 19 января и 2 февраля, для разных частей госаппарата.

В качестве компромисса Джонсон согласовал с демократами очередной временный бюджет, отодвигающий шатдаун до 1 и 8 марта. Но это его решение вызвало резкую критику со стороны республиканцев-трампистов. Они в целом стремятся добиться шатдауна, рассчитывая, что хаос в госуправлении нанесет урон рейтингу Байдена, а также требуют привязать принятие бюджета к тем же самым жестким антимиграционным мерам.

В адрес Джонсона со стороны трампистов уже открыто звучат угрозы отставки, если он пойдет на какие-то компромиссы с демократами. В прошлом году именно конфликт с радикальными трампистами стоил спикерского кресла предшественнику Джонсона, Кевину Макккарти.

При этом даже умеренные конгрессмены-республиканцы открыто говорят о своих политических приоритетах. "У нас есть два возможных рычага для обеспечения безопасности границы: собственный бюджет или помощь Украине. Вы хотели бы взять в заложники зарплату наших собственных войск? Или взять в заложники помощь Украине?" – заявил в комментарии Politico республиканец Ден Крешо.

Таким образом, по состоянию на сейчас решение миграционной проблемы в США, и, следовательно, выделение американской помощи Украине, заходит в тупик. Еще больше осложняет ситуацию сверхуверенная победа Трампа на первых республиканских праймериз в Айове, которая окончательно делает его безальтернативным кандидатом от партии на президентских выборах и придает уверенности его адептам в американском истеблишменте.