Зарубежным студентам могут разрешить обучение в Украине на иностранных языках

Рекомендацию дал комитет по вопросам образования, науки и инноваций. В комитете доработали законопроект: уточнили название, внесли изменения в срок вступления в силу - его продлили на месяц - и привели в соответствие с законодательством терминологию.

"Предлагаем включить норму для иностранцев или лиц без гражданства, которые планируют получать образование в Украине за средства физических или юридических лиц, о том, что обучение может осуществляться на иностранном языке", - отметила член комитета Юлия Гришина.

При этом учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка в течение всего периода обучения.

Нардеп подчеркнула, что в Украине учится более 70 тысяч иностранцев. Но отток студентов за два года составил 10%. Согласно исследованиям, среди наиболее востребованных языков обучения для иностранных студентов - английский (59%), русский (26%), французский.

Член комитета Наталья Пипа предлагает предусмотреть в проекте, что иностранцев могут обучать на английском или других официальных языках Европейского союза. Она объяснила, что так будет разрешено учиться на всех языках без включения русского языка как языка агрессора.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №3717 за основу и в целом", - сказано в сообщении.