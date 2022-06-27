На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц. Будут ли их пересматривать

На зарплаты украинским военным в месяц уходит 40 млрд гривен. При этом уменьшать зарплаты ВСУ никто не планирует, а их размер будет напрямую зависеть от состояния экономики.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"Расходы на оборону, конечно, увеличиваются, у нас только заработной платы где-то больше 40 млрд гривен в месяц. Кто-то считал, то, что мы сейчас выплачиваем в месяц нашим военнослужащим, раньше мы платили почти за год. Поэтому здесь очевидно больше", - рассказал он.

По его словам, снижать уровень зарплат никто не планирует, но все будет зависеть от состояния экономики в целом.

"Никто не имеет цели уменьшать, хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств", - пояснил Завитневич.