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На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц. Будут ли их пересматривать

Фото: голова комітету ВР із нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич (пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Автор: Наталия Гурковская, Владислав Красинский

На зарплаты украинским военным в месяц уходит 40 млрд гривен. При этом уменьшать зарплаты ВСУ никто не планирует, а их размер будет напрямую зависеть от состояния экономики.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"Расходы на оборону, конечно, увеличиваются, у нас только заработной платы где-то больше 40 млрд гривен в месяц. Кто-то считал, то, что мы сейчас выплачиваем в месяц нашим военнослужащим, раньше мы платили почти за год. Поэтому здесь очевидно больше", - рассказал он.

По его словам, снижать уровень зарплат никто не планирует, но все будет зависеть от состояния экономики в целом.

"Никто не имеет цели уменьшать, хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств", - пояснил Завитневич.

Подробнее о том, было ли открытое вторжение России неожиданностью для власти, может ли государство заменить волонтеров, как ВПК пострадал от ударов врага, - читайте в материале РБК-Украина.

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