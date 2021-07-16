Зарплаты специалистов "Николаевгаза" почти на треть ниже средних по промышленности

Заработная плата квалифицированных специалистов АО "Николаевгаз" остается низкой. Оплата труда газовиков ниже средней по промышленности на 30,4%. Такая ситуация приводит к системному кадровому кризису и оттоку специалистов.

"Размеры заработных плат, которые получают работники АО "Николаевгаз", зависят от тарифа распределения, который устанавливается НКРЭКУ. В текущем году фонд оплаты труда на предприятии вырос всего на 47,7%. Например, сейчас средняя заработная плата слесаря ​​по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда составляет около 12,8 тысяч гривен в месяц. Это на 29% ниже чем в целом по энергетике по Украине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такая ситуация с оплатой труда высококвалифицированных работников приводит к большой текучести кадров и затрудняет привлечение молодых специалистов. Особенно остро предприятие испытывает дефицит работников рабочих профессий. Из-за низкой оплаты труда компания не имеет возможности заполнить вакансии. За вторую половину 2020 года и первую половину 2021 текучесть кадров составила более 15%, при норме в 8-10% для промышленного сектора.

"Сейчас на предприятии существуют вакансии: слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, мастеров, техников, инженеров и других специалистов.Но для того, чтобы привлечь высококвалифицированные кадры, которые смогут предоставлять качественные услуги нашим клиентам, нам необходимо предложить им конкурентную заработную плату. Но мы ограничены в этом из-за тарифа", - говорит начальник управления персоналом АО "Николаевгаз" Неля Мостепан.

В компании считают, что для того, чтобы АО "Николаевгаз" мог конкурировать на рынке труда, размер зарплатной части должен быть пересмотрен НКРЭКУ в тарифе распределения газораспределительной компании минимум на 30%.

"Ведь от квалификации и профессионализма привлеченных кадров в первую очередь зависят бесперебойность газоснабжения, безаварийность работы газовой системы, а затем и безопасность потребителей газа", - говорится в сообщении.