Зарплати фахівців "Миколаївгазу" майже на третину нижче середніх по промисловості

Заробітна плата кваліфікованих фахівців АТ "Миколаївгаз" залишається низькою. Оплата праці газовиків нижча за середню по промисловості на 30,4%. Така ситуація призводить до системної кадрової кризи і відтоку фахівців.

"Розміри заробітних плат, які отримують працівники АТ "Миколаївгаз", залежать від тарифу розподілу, який встановлюється НКРЕКП. У поточному році фонд оплати праці на підприємстві виріс всього на 47,7%. Наприклад, зараз середня заробітна плата слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання 5 розряду становить близько 12,8 тисяч гривень на місяць. Це на 29% нижче ніж в цілому по енергетиці по Україні", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що така ситуація з оплатою праці висококваліфікованих працівників призводить до великої плинності кадрів і ускладнює залучення молодих фахівців. Особливо гостро підприємство відчуває дефіцит працівників робітничих професій. Через низьку оплату праці компанія не має можливості заповнити вакансії. За другу половину 2020 року і першу половину 2021 плинність кадрів склала більше 15%, при нормі в 8-10% для промислового сектора.

"Зараз на підприємстві існують вакансії: слюсарів з експлуатації та ремонту газового обладнання, майстрів, техніків, інженерів та інших фахівців.Але для того, щоб залучити висококваліфіковані кадри, які зможуть надавати якісні послуги нашим клієнтам, нам необхідно запропонувати їм конкурентну заробітну плату. Але ми обмежені в цьому через тариф", - говорить начальник Управління персоналом АТ "Миколаївгаз" Неля Мостепан.

У компанії вважають, що для того, щоб АТ "Миколаївгаз" міг конкурувати на ринку праці, розмір зарплатної частини повинен бути переглянутий НКРЕКП в тарифі розподілу газорозподільної компанії мінімум на 30%.

"Адже від кваліфікації та професіоналізму залучених кадрів в першу чергу залежать безперебійність газопостачання, безаварійність роботи газової системи, а потім і безпека споживачів газу", - йдеться в повідомленні.