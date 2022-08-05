Зарплаты, "гробовые" и помилование. Как "Вагнер" вербует заключенных на войну

По данным издания, вербовщики, среди которых есть и сотрудники ФСБ, уже побывали в 17 российских колониях в 10 регионах. Отправиться на войну согласились более тысячи узников. Большая часть из них находятся в тюрьмах строгого режима в отдаленных областях.

Более того, в одну из колоний приезжал бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК "Вагнер".

Родственники заключенных рассказали, что на территории одной из тюрем обустроили пункт для специальной подготовки наемников. Учения там проходят по 20 часов в день.

Что обещают заключенным?

Во время проведения так называемым "бесед" с заключенными вербовщики призывают их "защищать родину". Взамен предлагают зарплату около 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных при ранении в 300 тысяч рублей и так называемых "гробовых" при гибели - 5 млн рублей.

Кроме того, после полугода службы заключенным обещают помилование президента Владимира Путина.

На войну или в ШИЗО

Издание утверждает, что заключенные, которые согласились поехать в Украину, уже не могут отказаться. На них оказывают давление, а тех, кто передумал, отправляют в штрафные изоляторы.

"Заключенные другой колонии рассказали, что, когда вербовщики уехали из учреждения, начальник учреждения посоветовал им "хорошо подумать и отказаться" от предложения вступить в ряды бойцов ЧВК", - говорится в материале.