Зарплати, "гробові" і помилування. Як "Вагнер" вербує ув'язнених на війну

За даними видання, вербувальники, серед яких є і співробітники ФСБ, вже побували в 17 російських колоніях в 10 регіонах. Відправитися на війну погодилися більше тисячі в'язнів. Велика частина з них знаходяться у в'язницях суворого режиму у віддалених областях.

Більш того, в одну з колоній приїжджав бізнесмен Євген Пригожин, якого вважають керівником ПВК "Вагнер".

Родичі ув'язнених розповіли, що на території однієї з тюрем облаштували пункт для спеціальної підготовки найманців. Навчання там проходять по 20 годин на день.

Що обіцяють ув'язненим?

Під час проведення так званих "бесід" з ув'язненими вербувальники закликають їх "захищати батьківщину". Натомість пропонують зарплату близько 200 тисяч рублів на місяць, виплату лікарняних при пораненні в 300 тисяч рублів і так званих "гробових" при загибелі - 5 млн рублів.

Крім того, після півроку служби ув'язненим обіцяють помилування президента Володимира Путіна.

На війну або в ШІЗО

Видання стверджує, що ув'язнені, які погодилися поїхати в Україну, вже не можуть відмовитися. На них чинять тиск, а тих, хто передумав, відправляють до штрафних ізоляторів.

"Ув'язнені іншої колонії розповіли, що, коли вербувальники виїхали з установи, начальник установи порадив їм "добре подумати і відмовитися" від пропозиції вступити до лав бійців ПВК", - йдеться в матеріалі.