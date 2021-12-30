Зарплаты чиновникам повысят с 1 января: сколько будут платить в 2022 году

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Поскольку прожиточный минимум с 1 января 2022 года составляет 2481 гривну, специалист государственного органа будет получать не менее 4 962 гривен в месяц. Минимальный должностной оклад вырастет на 9,3% (сейчас - 4 540 гривен).

Постановлением утверждена Схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году.

Оклад руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национальной совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания установлены на уровне 41 300 гривен (рост на 9,3%).

Руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 36 700 гривен (рост на 9,2%).