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Зарплаты чиновникам повысят с 1 января: сколько будут платить в 2022 году

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 10:43
Зарплаты чиновникам повысят с 1 января: сколько будут платить в 2022 году Фото: зарплаты чиновников вырастут на 9% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы подготовило проект постановления Кабинета министров об оплате труда работников государственных органов. В 2022 должностные оклады вырастут на 9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Поскольку прожиточный минимум с 1 января 2022 года составляет 2481 гривну, специалист государственного органа будет получать не менее 4 962 гривен в месяц. Минимальный должностной оклад вырастет на 9,3% (сейчас - 4 540 гривен).

Постановлением утверждена Схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году.

Оклад руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национальной совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания установлены на уровне 41 300 гривен (рост на 9,3%).

Руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 36 700 гривен (рост на 9,2%).

Напомним, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления Кабмина об установлении надбавки медицинским работникам бюджетных учреждений. Предлагается установить с 1 января 2022 года минимальную зарплату врачей на уровне 20 тысяч гривен.

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