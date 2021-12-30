Зарплати чиновникам підвищать з 1 січня: скільки платитимуть у 2022 році

Національне агентство України з питань державної служби підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо оплати праці працівників державних органів. У 2022 посадові оклади зростуть на 9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, мінімальний розмір посадового окладу не може бути меншим двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Оскільки прожитковий мінімум з 1 січня 2022 року становить 2481 гривню, спеціаліст державного органу буде отримувати не менше 4 962 гривень на місяць. Мінімальний посадовий оклад зросте на 9,3% (зараз - 4540 гривень).

Постановою затверджена Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році.

Оклад керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабінету міністрів, Офісу президента, апарату Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення встановлені на рівні 41 300 гривень (зростання на 9,3%).

Керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом будуть отримувати 36 700 гривень (зростання на 9,2%).