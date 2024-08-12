Зарплатні секрети: чому в компаніях забороняють обговорювати рівень оплати праці

Політика нерозголошення рівня зарплат серед працівників є поширеною практикою в багатьох компаніях. Власники бізнесу та СЕО часто самостійно вирішують, наскільки прозорою має бути інформація всередині їхньої організації. Однак, коли мова йде про обговорення зарплат у колективі, більшість компаній обирають політику конфіденційності. Цей підхід має кілька вагомих причин.

Продуктивність нових співробітників

Однією з основних причин, чому компанії приховують інформацію про зарплати, є необхідність захисту інтересів нових співробітників та тих, хто вже працює довгий час.

Перші місяці роботи новачка зазвичай супроводжуються адаптацією до нових умов, колективу та бізнес-процесів. Продуктивність нового співробітника може бути нижчою, ніж у досвідченого фахівця, який займає аналогічну посаду протягом тривалого часу.

"Якщо зарплата у новачка і досвідченого працівника однакова, це може викликати невдоволення серед досвідчених працівників, які роблять більший внесок у компанію", – зазначає у HR-менеджер аутсорсингової компанії Nota Group.

Різне навантаження та додаткові обов'язки

Ще однією причиною нерозголошення інформації про зарплати є те, що різні працівники можуть мати різне навантаження, виконувати додаткові проєкти або поєднувати кілька посад. Такі додаткові обов'язки можуть супроводжуватися відповідним збільшенням зарплати.

Однак, оскільки розподіл проєктів з однаковим навантаженням на кількох працівників є практично неможливим, це може призвести до непорозумінь і конфліктів у колективі, якщо зарплати обговорюватимуться відкрито, зазначає Катерина Ященко.

Різниця у вартості найму спеціалістів

На ринку праці зарплати на одну й ту ж посаду можуть змінюватися з часом. Кадровий голод та конкуренція за таланти змушують роботодавців підвищувати оклади, щоб залучити нових спеціалістів. Це означає, що працівники, які прийшли в компанію в різні періоди, можуть отримувати різну зарплату, навіть займаючи одну й ту ж посаду.

Хоча це є логічним з точки зору процесу найму, для довготривалих співробітників це може виглядати несправедливо, якщо вони дізнаються про різницю в зарплатах.

Переваги політики конфіденційності

Більш раціональним рішенням для бізнесу є стратегія необговорення зарплат, оскільки це значною мірою полегшить роботу як менеджменту, так і самих працівників.

"Менеджеру не доведеться пояснювати чому зарплатня відрізняється, а самі працівники будуть займатися своєю роботою, а не обговоренням зарплат колег", – говорить Катерина Ященко.

Водночас регулярний перегляд зарплат працівників може бути ефективним способом підтримання мотивації та задоволення співробітників. Це не лише демонструє турботу компанії про своїх працівників, але й знижує ризик їхнього пошуку альтернативних варіантів працевлаштування.