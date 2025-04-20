Зарплати не вистачає? Як відкладати гроші навіть з 10 тисяч на місяць

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Чи покращилась фінансова грамотність українців?

Про фінансовий облік, аналіз та планування

Що радить експерт для того, щоб ефективно управляти фінансами?

Розвиток фінансової грамотності в Україні

Фінансова грамотність пересічних українців останніми роками почала зростати і йдеться не лише про знання термінів або користування банківськими додатками. Це про глибше розуміння того, як працюють гроші, облік витрат і планування на майбутнє. На думку фінансового експерта й президента ГО "Міжнародна спілка незалежних фінансових консультантів" Галини Третяк, така динаміка зумовлена зовнішніми обставинами – спершу пандемією, а потім повномасштабною війною.

"Зараз цілком нормально, коли людина у свої 30 років вже замислюється про формування якогось капіталу для довготривалого забезпечення і фінансової свободи, щоб не працювати все життя", – прокоментувала РБК-Україна експерт.

Це означає не тільки інтерес до збереження коштів, а й прагнення до стабільності в умовах нестабільності – фінансової, соціальної та психологічної. Молодь сьогодні дедалі частіше сприймає гроші не лише як ресурс на "тут і зараз", а як інструмент для свободи в майбутньому.

Що вирішує фінансовий облік доходів та витрат

Базовий облік доходів і витрат – це перший крок до контролю над фінансами. Але важливо розуміти, що це не самоціль, а інструмент для подальшого фінансового аналізу та планування.

Облік допомагає зрозуміти свої базові потреби та визначити суму, що на них потрібна щомісяця. "Все інше належить до емоційних витрат, забаганок, які у разі необхідності можна скоригувати, відкинути або оптимізувати", – пояснює експерт.

Один з позитивних ефектів впровадження обліку – зменшення тривожності. Людина, яка контролює свої фінансові потоки, почувається більш спокійно та впевнено. Як показує практика, ведення обліку знижує рівень стресу, бо додає відчуття контролю над особистими фінансами.

При цьому Галина Третяк уточнює, що облік без аналізу є достатньо малоефективним і додає: "Більший ефект буде від того, коли облік поєднається з аналізом та плануванням. І бажано, щоб це планування було довгостроковим, наприклад, річним".

Фото: Аналізуйте та плануйте свої фінансові потоки на рік вперед (Getty Images)

Як експерт радить підходити до аналізу фінансових потоків:

занотуйте всі джерела доходу (зарплата, підробітки, подарунки) та витрати (квитанції, покупки, щомісячні платежі);

сортуйте витрати за напрямами: житло, харчування, транспорт, дозвілля тощо – це дозволить побачити, куди йдуть гроші;

визначте, скільки ви витрачаєте на місяць загалом і в кожній категорії;

якщо витрати перевищують прибутки – варто переглянути фінансові звички;

скоротіть необов’язкові витрати, шукайте вигідніші варіанти покупок;

на основі аналізу визначте ліміти витрат на кожну категорію;

регулярно оновлюйте дані, щоб бачити прогрес і вчасно реагувати.

У житті це допомагає передбачити навіть ті витрати, які можуть здаватись "раптовими" – страхування, ремонти або сезонне навчання. Відтак, фінансове планування допомагає зменшити кількість несподіваних ситуацій, які б’ють по бюджету.

Поради від експерта для управління своїми фінансами

Все починається з простих звичок. Наприклад, ідея відкладати 5–10% доходу – базовий фінансовий принцип. Але експертка підкреслює, що усе залежить від ситуації.

"З будь-якого доходу можна відкласти якусь суму. Навіть якщо це буде 10, 100 чи 1000 гривень. Якщо, наприклад, при доході в десять тисяч гривень відкладати сто гривень - це критично ні на що не впливає", – пояснює РБК-Україна Галина Третяк.

Головне – це сформувати звичку щось відкладати. Якщо у людини зараз такий рівень доходу, що майже все витрачається на базове споживання, то важливо зосереджуватися не на розмірі суми, яку можна відкласти, а на самому процесі, щоб формувалася звичка захищати себе фінансово.

Ще один практичний інструмент – правило відтермінування покупок. "72 години триває емоційне захоплення від якоїсь потенційної покупки", – уточнює експерт.

Запитання до себе "що змусило мене захотіти купити це?" часто допомагає уникнути імпульсивних рішень, особливо в моменти стресу чи смутку.

Корисно також регулярно перевіряти підписки та витрати, які вже стали автоматичними. Навіть якщо людина не веде постійного обліку, це варто робити з певною періодичністю, щоб зрозуміти, куди насправді йдуть гроші.

І зрештою, не потрібно вести облік щодня протягом усього року, можна робити перерви. Але навіть у таких випадках корисно бодай кілька місяців на рік повести облік, щоб точно нічого не проґавити.

Експертка також радить практикувати "фінансові побачення" з собою чи разом з партнером, якщо є спільний бюджет. Раз на місяць сідати разом та аналізувати, як минув місяць, що вдалося, а що ні.

Особисті фінанси – це експеримент. Можна пробувати різні підходи та дивитися, що працює, а що не працює. "Раз на місяць виділяйте 30 хвилин, щоб навести лад у своїх фінансах", – каже РБК-Україна Галина Третяк.