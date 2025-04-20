Зарплаты не хватает? Как откладывать деньги даже с 10 тысяч в месяц

Главное:

Улучшилась ли финансовая грамотность украинцев?

О финансовом учете, анализе и планировании

Что советует эксперт для того, чтобы эффективно управлять финансами?

Развитие финансовой грамотности в Украине

Финансовая грамотность рядовых украинцев в последние годы начала расти и речь идет не только о знании терминов или пользовании банковскими приложениями. Это о более глубоком понимании того, как работают деньги, учете расходов и планировании на будущее. По мнению финансового эксперта и президента ОО "Международный союз независимых финансовых консультантов" Галины Третьяк, такая динамика обусловлена внешними обстоятельствами - сначала пандемией, а затем полномасштабной войной.

"Сейчас вполне нормально, когда человек в свои 30 лет уже задумывается о формировании какого-то капитала для долговременного обеспечения и финансовой свободы, чтобы не работать всю жизнь", - прокомментировала РБК-Украина эксперт.

Это означает не только интерес к сохранению средств, но и стремление к стабильности в условиях нестабильности - финансовой, социальной и психологической. Молодежь сегодня все чаще воспринимает деньги не только как ресурс на "здесь и сейчас", а как инструмент для свободы в будущем.

Что решает финансовый учет доходов и расходов

Базовый учет доходов и расходов - это первый шаг к контролю над финансами. Но важно понимать, что это не самоцель, а инструмент для дальнейшего финансового анализа и планирования.

Учет помогает понять свои базовые потребности и определить сумму, которая на них нужна ежемесячно. "Все остальное относится к эмоциональным расходам, прихотям, которые в случае необходимости можно скорректировать, отбросить или оптимизировать", - объясняет эксперт.

Один из положительных эффектов внедрения учета - уменьшение тревожности. Человек, который контролирует свои финансовые потоки, чувствует себя более спокойно и уверенно. Как показывает практика, ведение учета снижает уровень стресса, потому что добавляет ощущение контроля над личными финансами.

При этом Галина Третьяк уточняет, что учет без анализа достаточно малоэффективен и добавляет: "Больший эффект будет от того, когда учет сочетается с анализом и планированием. И желательно, чтобы это планирование было долгосрочным, например, годовым".

Фото: Анализируйте и планируйте свои финансовые потоки на год вперед (Getty Images)

Как эксперт советует подходить к анализу финансовых потоков:

запишите все источники дохода (зарплата, подработки, подарки) и расходы (квитанции, покупки, ежемесячные платежи);

сортируйте расходы по направлениям: жилье, питание, транспорт, досуг и т.д. - это позволит увидеть, куда уходят деньги;

определите, сколько вы тратите в месяц в целом и в каждой категории;

если расходы превышают доходы - стоит пересмотреть финансовые привычки;

сократите необязательные расходы, ищите более выгодные варианты покупок;

на основе анализа определите лимиты расходов на каждую категорию;

регулярно обновляйте данные, чтобы видеть прогресс и вовремя реагировать.

В жизни это помогает предусмотреть даже те расходы, которые могут казаться "внезапными " - страхование, ремонты или сезонное обучение. Следовательно, финансовое планирование помогает уменьшить количество неожиданных ситуаций, которые бьют по бюджету.

Советы от эксперта для управления своими финансами

Все начинается с простых привычек. Например, идея откладывать 5-10% дохода - базовый финансовый принцип. Но эксперт подчеркивает, что все зависит от ситуации.

"С любого дохода можно отложить какую-то сумму. Даже если это будет 10, 100 или 1000 гривен. Если, например, при доходе в десять тысяч гривен откладывать сто гривен - это критически ни на что не влияет", - объясняет РБК-Украина Галина Третьяк.

Главное - это сформировать привычку что-то откладывать. Если у человека сейчас такой уровень дохода, что почти все тратится на базовое потребление, то важно сосредотачиваться не на размере суммы, которую можно отложить, а на самом процессе, чтобы формировалась привычка защищать себя финансово.

Еще один практичный инструмент - правило отсрочки покупок. "72 часа длится эмоциональный восторг от какой-то потенциальной покупки", - уточняет эксперт.

Вопрос к себе "что заставило меня захотеть купить это?" часто помогает избежать импульсивных решений, особенно в моменты стресса или грусти.

Полезно также регулярно проверять подписки и расходы, которые уже стали автоматическими. Даже если человек не ведет постоянного учета, это стоит делать с определенной периодичностью, чтобы понять, куда на самом деле идут деньги.

И в конце концов, не нужно вести учет ежедневно в течение всего года, можно делать перерывы. Но даже в таких случаях полезно хотя бы несколько месяцев в году повести учет, чтобы точно ничего не упустить.

Эксперт также советует практиковать "финансовые свидания" с собой или вместе с партнером, если есть общий бюджет. Раз в месяц садиться вместе и анализировать, как прошел месяц, что удалось, а что нет.

Личные финансы - это эксперимент. Можно пробовать разные подходы и смотреть, что работает, а что не работает. "Раз в месяц выделяйте 30 минут, чтобы навести порядок в своих финансах", - говорит РБК-Украина Галина Третьяк.