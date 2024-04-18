Зарплати в Україні зростатимуть: керівники підприємств озвучили плани на рік

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують зростання зарплат. Однак кількість працівників може скоротитися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2024 року.

Очікування щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилюються. Баланс відповідей - 62,6% (у ІV кварталі 2023 року - 57,9%).

Залишаються негативними оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 6,3% (у ІV кварталі 2023 року - "мінус" 6,5%).

Найпесимістичніші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання (баланси відповідей "мінус" 20,5%, "мінус" 20,0% та "мінус" 16,7% відповідно). Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль очікують збільшення кількості працівників.

Квартальне опитування проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.