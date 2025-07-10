Зарплати до 47 тисяч: названі найзатребуваніші професії з бронюванням від мобілізації
У червні 2025 року різко зріс інтерес до вакансій із можливістю бронювання - кількість відгуків на них зросла з десятків до тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Найбільше таких пропозицій шукають представники робітничих спеціальностей, водії, вантажники, а також кандидати без досвіду.
Найпопулярніші професії з бронюванням
У топ-10 професій із найбільшою кількістю відгуків увійшли:
- різноробочі - 7003 відгуки, зарплата 26 000 гривень;
- виробничі спеціальності - 6123, зарплата 30 000 гривень;
- водії - 5468, зарплата 38 000 гривень;
- кандидати без досвіду - 3324, зарплата 20 000 гривень;
- пакувальники - 3142, зарплата 15 800 гривень;
- вантажники - 2086, зарплата 26 000 гривень;
- бариста/бармени - 2016, зарплата 19 500 гривень;
- будівельники - 1472, зарплата 47 500 гривень;
- продавці - 1156, зарплата 22 700 гривень;
- охоронці - 1026, зарплата 19 050 гривень.
Що змінилося за рік
Попит на вакансії з бронюванням порівняно з 2024 роком зріс у кілька разів. Наприклад:
- виробничі вакансії - зі 142 до 6123 відгуків;
- водії - з 482 до 5468;
- бариста - з 17 до 2016;
- будівельники - з 318 до 1472.
У деяких категоріях при цьому знизився рівень зарплати, як-от у водіїв (-15%) чи бариста (-35%).
Де найбільше таких вакансій
За кількістю вакансій із можливістю бронювання лідирують:
- Київська область - 1211 вакансій, зарплата 31 200 гривень;
- Дніпропетровська область - 488 вакансій, 25 000 гривень;
- Львівська область - 210 вакансій, 30 560 гривень.
Найвищі зарплати пропонують:
- Рівненська область - 40 000 гривень;
- Волинська область - 38 000 гривень;
- Закарпатська та Тернопільська області - по 35 000 гривень.
Втім, у цих регіонах кількість оголошень суттєво менша.
Зростання інтересу до таких вакансій експерти пов’язують із простотою старту, зрозумілими умовами праці та можливістю швидко вийти на дохід і зафіксувати бронювання.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації - тепер компанії можуть забронювати більше співробітників. До розрахунку додаються офіційно мобілізовані працівники, а ті, хто вже має бронювання в іншій компанії, більше не враховуються.
Також ми розповідали, що уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Тепер її надають на рік і лише тим, хто працює щонайменше на 0,75 ставки. Для продовження потрібно щороку подавати довідку до ТЦК.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.