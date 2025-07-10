Зарплати до 47 тисяч: названі найзатребуваніші професії з бронюванням від мобілізації

У червні 2025 року різко зріс інтерес до вакансій із можливістю бронювання - кількість відгуків на них зросла з десятків до тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Зростання інтересу до таких вакансій експерти пов’язують із простотою старту, зрозумілими умовами праці та можливістю швидко вийти на дохід і зафіксувати бронювання.

У деяких категоріях при цьому знизився рівень зарплати, як-от у водіїв (-15%) чи бариста (-35%).

Попит на вакансії з бронюванням порівняно з 2024 роком зріс у кілька разів. Наприклад:

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації - тепер компанії можуть забронювати більше співробітників. До розрахунку додаються офіційно мобілізовані працівники, а ті, хто вже має бронювання в іншій компанії, більше не враховуються.

Також ми розповідали, що уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Тепер її надають на рік і лише тим, хто працює щонайменше на 0,75 ставки. Для продовження потрібно щороку подавати довідку до ТЦК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.