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Зарплаты до 47 тысяч: названы самые востребованные профессии с бронированием от мобилизации

Четверг 10 июля 2025 06:40
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Зарплаты до 47 тысяч: названы самые востребованные профессии с бронированием от мобилизации Фото: Работа с бронированием от мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В июне 2025 года резко вырос интерес к вакансиям с возможностью бронирования - количество откликов на них выросло с десятков до тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Больше всего таких предложений ищут представители рабочих специальностей, водители, грузчики, а также кандидаты без опыта.

Самые популярные профессии с бронированием

В топ-10 профессий с наибольшим количеством откликов вошли:

  • разнорабочие - 7003 отклика, зарплата 26 000 гривен;
  • производственные специальности - 6123, зарплата 30 000 гривен;
  • водители - 5468, зарплата 38 000 гривен;
  • кандидаты без опыта - 3324, зарплата 20 000 гривен;
  • упаковщики - 3142, зарплата 15 800 гривен;
  • грузчики - 2086, зарплата 26 000 гривен;
  • бариста/бармены - 2016, зарплата 19 500 гривен;
  • строители - 1472, зарплата 47 500 гривен;
  • продавцы - 1156, зарплата 22 700 гривен;
  • охранники - 1026, зарплата 19 050 гривен.

Что изменилось за год

Спрос на вакансии с бронированием по сравнению с 2024 годом вырос в несколько раз. Например:

  • производственные вакансии - со 142 до 6123 откликов;
  • водители - с 482 до 5468;
  • бариста - с 17 до 2016;
  • строители - с 318 до 1472.

В некоторых категориях при этом снизился уровень зарплаты, например у водителей (-15%) или бариста (-35%).

Где больше всего таких вакансий

По количеству вакансий с возможностью бронирования лидируют:

  • Киевская область - 1211 вакансий, зарплата 31 200 гривен;
  • Днепропетровская область - 488 вакансий, 25 000 гривен;
  • Львовская область - 210 вакансий, 30 560 гривен.

Самые высокие зарплаты предлагают:

  • Ровенская область - 40 000 гривен;
  • Волынская область - 38 000 гривен;
  • Закарпатская и Тернопольская области - по 35 000 гривен.

Впрочем, в этих регионах количество объявлений существенно меньше.

Рост интереса к таким вакансиям эксперты связывают с простотой старта, понятными условиями труда и возможностью быстро выйти на доход и зафиксировать бронирование.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине изменили правила бронирования работников от мобилизации - теперь компании могут забронировать больше сотрудников. В расчет добавляются официально мобилизованные работники, а те, кто уже имеет бронирование в другой компании, больше не учитываются.

Также мы рассказывали, что правительство обновило правила отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Теперь ее предоставляют на год и только тем, кто работает минимум на 0,75 ставки. Для продления нужно ежегодно подавать справку в ТЦК.

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Бронирование от мобилизации Работа в Украине
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