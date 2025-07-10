Зарплаты до 47 тысяч: названы самые востребованные профессии с бронированием от мобилизации

В июне 2025 года резко вырос интерес к вакансиям с возможностью бронирования - количество откликов на них выросло с десятков до тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Больше всего таких предложений ищут представители рабочих специальностей, водители, грузчики, а также кандидаты без опыта. Самые популярные профессии с бронированием В топ-10 профессий с наибольшим количеством откликов вошли: разнорабочие - 7003 отклика, зарплата 26 000 гривен;

производственные специальности - 6123, зарплата 30 000 гривен;

водители - 5468, зарплата 38 000 гривен;

кандидаты без опыта - 3324, зарплата 20 000 гривен;

упаковщики - 3142, зарплата 15 800 гривен;

грузчики - 2086, зарплата 26 000 гривен;

бариста/бармены - 2016, зарплата 19 500 гривен;

строители - 1472, зарплата 47 500 гривен;

продавцы - 1156, зарплата 22 700 гривен;

охранники - 1026, зарплата 19 050 гривен. Что изменилось за год Спрос на вакансии с бронированием по сравнению с 2024 годом вырос в несколько раз. Например: производственные вакансии - со 142 до 6123 откликов;

водители - с 482 до 5468;

бариста - с 17 до 2016;

строители - с 318 до 1472. В некоторых категориях при этом снизился уровень зарплаты, например у водителей (-15%) или бариста (-35%). Где больше всего таких вакансий По количеству вакансий с возможностью бронирования лидируют: Киевская область - 1211 вакансий, зарплата 31 200 гривен;

Днепропетровская область - 488 вакансий, 25 000 гривен;

Львовская область - 210 вакансий, 30 560 гривен. Самые высокие зарплаты предлагают: Ровенская область - 40 000 гривен;

Волынская область - 38 000 гривен;

Закарпатская и Тернопольская области - по 35 000 гривен. Впрочем, в этих регионах количество объявлений существенно меньше. Рост интереса к таким вакансиям эксперты связывают с простотой старта, понятными условиями труда и возможностью быстро выйти на доход и зафиксировать бронирование.