Зарплата українців зростає: кому платять найбільше

На рівень оплати праці у 2023 році продовжували впливати чинники 2022 року - наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств, суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки .

"Водночас вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні", - йдеться в огляді.

Мінекономіки наводить дані Держстату за 9 місяців 2023 року, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 23,1% до 36 877 гривень на місяць.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 33 359 гривень. Зарплати зросли на 22,6%.

Далі йде "Державне управління та оборона", де зарплати зросли на 14,5% до 22 622 гривень.

Найменше платять будівельникам - 11 849 гривень (зростання на 24,6%).

Зарплати в Україні

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.