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Зарплата в Украине в апреле выросла до 8480 гривен, - Госстат

НовостиЭкономика    30.05.2018 - 10:22
Иллюстративное фото (bank.gov.ua)
Иллюстративное фото (bank.gov.ua)

Зарплата уже в 2,3 раза выше утвержденной минимальной зарплаты

Средняя реальная зарплата в Украине в апреле выросла до 8480 грн. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, сообщается, что это на 0,4% превышает показатель марта и на 12,5% превышает показатель апреля 2017 года.

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя реальная зарплата в 2,3 раза выше утвержденной минимальной зарплаты.

В отраслевом разрезе зарплаты выше среднего выплачивались в промышленности, прежде всего добывающей и фармацевтической, в машиностроении, традиционно в финансовой сфере и на транспорте.

Напомним, как сообщалось ранее, средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составлял 8382 гривен.

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Теги публикации: зарплата, Национальный банк Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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