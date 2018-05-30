Зарплата в Україні у квітні зросла до 8480 гривень, - Держстат

Зарплата вже у 2,3 рази вище затвердженої мінімальної зарплати

Середня реальна зарплата в Україні в квітні виріс до 8480 грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, повідомляється, що це на 0,4% перевищує показник березня і на 12,5% перевищує показник квітня 2017 року.

За даними Державної служби статистики України, середня реальна зарплата в 2,3 рази вище затвердженої мінімальної зарплати.

У галузевому розрізі зарплати вище середнього виплачувалися в промисловості, насамперед добувної та фармацевтичної, в машинобудуванні, традиційно у фінансовій сфері та на транспорті.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, середня номінальна заробітна плата у березні 2018 року становив 8382 гривень.