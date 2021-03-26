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Зарплата на госшахтах за год выросла на 5%, а членов НКРЭКУ на 86%, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Средняя заработная плата работников государственных угольных шахт в 2020 году выросла всего на 5,2%, в то время, как руководство НКРЭКУ за год повысило себе зарплату на 85,8%.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Средняя зарплата шахтеров госшахт в 2020 году составила 12 089 гривен. По сравнению с 2019 годом, она выросла лишь на 5,2%. Это официальные данные Министерства энергетики. Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 2020 составила 213 480 грн. По сравнению с 2019 годом зарплата членов НКРЭКУ выросла на 85,8%. Это данные официальных деклараций членов комиссии на сайте НАПК", - сообщил Волынец.

Он подчеркнул, что эти выплаты членам НКРЭКУ не учитывают регулярные премии, которые составляют около 200 000 грн каждые 3 месяца.

"Почти двукратный рост зарплат руководителей НКРЭКУ в условиях искусственно созданного ими кризиса на энергорынке - даже не безобразие. Преступление, за которое Тарасюк и компания должны ответить перед законом", - отметил нардеп.

По его словам, парадокс ситуации в том, что уровень зарплат шахтеров и своевременность их выплаты напрямую зависит от работы НКРЭКУ.

"Напомню чиновникам, что на следующей неделе долг перед шахтерами вырастет на мартовский зарплатный фонд - на 540 млн грн и составит 1,8 млрд грн", - добавил Волынец.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года. За первый год работы комиссии, убытки все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн.

С ноября 2019 года НКРЭКУ возглавляет Валерий Тарасюк. Летом 2020 года разгорелся коррупционный скандал относительно семейного бизнеса Тарасюка, который к середине 2020 года занимался торговлей электрической энергией.

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Новости Украины ШахтаМихаил Волынец
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