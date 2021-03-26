Зарплата на держшахтах за рік виросла на 5%, а членів НКРЕКП на 86%, - нардеп

"Середня зарплата шахтарів держшахт у 2020 році склала 12 089 гривень. У порівнянні з 2019 роком, вона зросла лише на 5,2%. Це офіційні дані Міністерства енергетики. Заробітна плата рядового члена НКРЕКП у 2020 склала 213 480 грн. У порівнянні з 2019 роком зарплата членів НКРЕКП зросла на 85,8%. Це дані офіційних декларацій членів комісії на сайті НАЗК", - повідомив Волинець.

Він наголосив, що ці виплати членам НКРЕКП не враховують регулярні премії, які складають близько 200 000 грн кожні 3 місяці.

"Майже двократне зростання зарплат очільників НКРЕКП в умовах штучно створеної ними кризи на енергоринку - навіть не неподобство. Злочин, за який Тарасюк і компанія мають відповісти перед законом", - зазначив нардеп.

За його словами, парадокс ситуації в тому, що рівень зарплат шахтарів і своєчасність їх виплати напряму залежить від роботи НКРЕКП.

"Нагадаю чиновникам, що наступного тижня борг перед шахтарями зросте на березневий зарплатний фонд - на 540 млн грн та сягне 1,8 млрд грн", - додав Волинець.