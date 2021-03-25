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Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 10:48
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заработная плата членов тарифной комиссии НКРЭКУ за 2020 год выросла в 2 раза до 200 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют декларации 3 из 6 членов комиссии, обнародованные на сайте Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК).

Так, согласно декларации Ольги Бабий, ответственной за тарифы для водоканалов, ее среднемесячная зарплата за год выросла с 69 000 до 148 000 грн.

В целом за 2020 год зарплата Бабий составила 1,48 млн грн. Эта сума не учитывает 50% премии за последний квартал прошлого года

Зарплата еще одного члена комиссии Руслана Кайдаша в 2020 году выросла на 85% до 205 000 грн в месяц, по сравнению со 110 000 грн, которые он получал на должности члена комиссии в ноябре-декабре 2019 года сразу после назначения.

Ольга Кривенко задекларировала 213 000 грн среднемесячной зарплаты в 2020 году. По сравнению с 2019 годом, ее зарплата выросла на 40%, несмотря на то, что сама Кривенко пошла на понижение, прекратив возглавлять комиссию и став обычным членом.

Остальные три члена НКРЭКУ - Валерий Тарасюк, Дмитрий Коваленко и Алексей Магда - декларации о доходах еще не обнародовали.

Напомним, на 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы еще в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год.

Помимо заработной платы, члены НКРЭКУ ежеквартально выписывают себе премии 50% от должностного оклада. Последняя такая премия была утверждена на заседании НКРЭКУ 16 декабря 2020 года с формулировкой "за личные вклад в общие результаты работы комиссии".

Согласно данным НАПК, выплата этих премий была осуществлена в конце января 2021 году в размере от 208 000 (для Ольги Бабий) и до 229 000 грн (для Алексея Магды).

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