Зарплата членів тарифної комісії НКРЕКП зросла у 2 рази

Заробітна плата членів тарифної комісії НКРЕКП за 2020 рік зросла у 2 рази до 200 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать декларації 3 з 6 членів комісії, оприлюднені на сайті Нацагентства з протидії корупції (НАЗК).

Так, згідно з декларацією Ольги Бабій, яка відповідальна за тарифи для водоканалів, її середньомісячна зарплата за рік зросла з 69 000 до 148 000 грн.

У цілому за 2020 рік зарплата Бабин склала 1,48 млн грн. Ця сума не враховує 50% премії за останній квартал минулого року

Зарплата ще одного члена комісії Руслана Кайдаша у 2020 році зросла на 85% до 205 000 грн в місяць, у порівнянні з 110 000 грн, які він отримував на посаді члена комісії в листопаді-грудні 2019 року одразу після призначення.

Ольга Кривенко задекларувала 213 000 грн середньомісячної зарплати у 2020 році. Якщо порівняти з 2019 роком, її зарплата зросла на 40%, попри те, що сама Кривенко пішла на зниження, припинивши очолювати комісію і ставши звичайним членом.

Решта три члени НКРЕКП - Валерій Тарасюк, Дмитро Коваленко й Олексій Магда - декларації про доходи ще не оприлюднили.