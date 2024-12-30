ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зарабатывал на отсутствующих подчиненных. Заместителя командира бригады разоблачили на схеме

Понедельник 30 декабря 2024 15:20
UA EN RU
Зарабатывал на отсутствующих подчиненных. Заместителя командира бригады разоблачили на схеме Фото: заместителя командира бригады разоблачили на схеме (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады разоблачен на схеме по заработку на отсутствующих подчиненных. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Что произошло

В январе 2024-го подозреваемый организовал механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу - за половину суммы от зарплаты подчиненные могли не появляться на службе. Более того, некоторым из них также периодически оформляли боевые выплаты.

Фото: заместителя командира бригады разоблачили на схеме (t.me/DBRgovua)

Следствию известно о 4 лицах, которые пользовались соответствующей схемой. Сейчас убытки государству оцениваются в более чем 2,2 млн гривен. В то же время количество участников схемы может достигать десятков человек.

Противоправную деятельность разоблачил один из подчиненных заместителя командира бригады - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн гривен и передал ее правоохранителям.

"Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием", - добавляет ГБР.

Что грозит

Заместителю командира бригады сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правоохранители разоблачили очередную схему в армии. Тогда же подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта