Зарабатывал на отсутствующих подчиненных. Заместителя командира бригады разоблачили на схеме

Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады разоблачен на схеме по заработку на отсутствующих подчиненных. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Что произошло

В январе 2024-го подозреваемый организовал механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу - за половину суммы от зарплаты подчиненные могли не появляться на службе. Более того, некоторым из них также периодически оформляли боевые выплаты.

Фото: заместителя командира бригады разоблачили на схеме (t.me/DBRgovua)

Следствию известно о 4 лицах, которые пользовались соответствующей схемой. Сейчас убытки государству оцениваются в более чем 2,2 млн гривен. В то же время количество участников схемы может достигать десятков человек.

Противоправную деятельность разоблачил один из подчиненных заместителя командира бригады - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн гривен и передал ее правоохранителям.

"Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием", - добавляет ГБР.

Что грозит

Заместителю командира бригады сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.