"Заробив" на бойових мільйони гривень: ДБР у Сумській області викрило майора

Що сталось

За даними слідства, наприкінці минулого року офіцер зібрав шістьох військовослужбовців і запропонував їм "легкий заробіток". Майор пообіцяв оформити документи, нібито ті вирушають у відрядження до зони бойових дій у Харківській області. Насправді ж усі залишалися працювати в штабі в Сумах.

Попри це, кожному з них почали нараховувати щомісячні бойові — приблизно по 170 тисяч гривень. Але більшу частину цих грошей вони мали передавати готівкою своєму начальнику. Тих, хто відмовлявся або сумнівався, майор залякував — обіцяв "відправити на справжній фронт".

Підлеглим залишалося близько 30 тисяч гривень на місяць. У результаті таких махінацій майор зібрав понад 2,4 мільйона гривень за три місяці.

Що загрожує

Майору оголосили про підозру. Його дії кваліфіковані як перевищення влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром 900 тисяч гривень. Якщо вину доведуть - офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: у Сумській області офіцера викрили на махінаціях з бойовими виплатами (dbr.gov.ua)