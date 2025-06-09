"Заработал" на боевых миллионы гривен: ГБР в Сумской области разоблачило майора

Что произошло

По данным следствия, в конце прошлого года офицер собрал шестерых военнослужащих и предложил им "легкий заработок". Майор пообещал оформить документы, якобы те отправляются в командировку в зону боевых действий в Харьковской области. На самом деле все оставались работать в штабе в Сумах.

Несмотря на это, каждому из них начали начислять ежемесячные боевые - примерно по 170 тысяч гривен. Но большую часть этих денег они должны были передавать наличными своему начальнику. Тех, кто отказывался или сомневался, майор запугивал - обещал "отправить на настоящий фронт".

Подчиненным оставалось около 30 тысяч гривен в месяц. В результате таких махинаций майор собрал более 2,4 миллиона гривен за три месяца.

Что грозит

Майору объявили о подозрении. Его действия квалифицированы как превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 900 тысяч гривен. Если вину докажут - офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: в Сумской области офицера разоблачили на махинациях с боевыми выплатами (dbr.gov.ua)