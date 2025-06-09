"Заработал" на боевых миллионы гривен: ГБР в Сумской области разоблачило майора

Майора одной из воинских частей в Сумской области разоблачили на махинациях с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий на Харьковщину, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
По данным следствия, в конце прошлого года офицер собрал шестерых военнослужащих и предложил им "легкий заработок". Майор пообещал оформить документы, якобы те отправляются в командировку в зону боевых действий в Харьковской области. На самом деле все оставались работать в штабе в Сумах.
Несмотря на это, каждому из них начали начислять ежемесячные боевые - примерно по 170 тысяч гривен. Но большую часть этих денег они должны были передавать наличными своему начальнику. Тех, кто отказывался или сомневался, майор запугивал - обещал "отправить на настоящий фронт".
Подчиненным оставалось около 30 тысяч гривен в месяц. В результате таких махинаций майор собрал более 2,4 миллиона гривен за три месяца.
Майору объявили о подозрении. Его действия квалифицированы как превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 900 тысяч гривен. Если вину докажут - офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: в Сумской области офицера разоблачили на махинациях с боевыми выплатами (dbr.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители разоблачили очередную схему в армии. Тогда же подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.
Также ГБР разоблачило в Киеве полковника-пограничника, который пытался подкупить ВВК, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. За фейковый диагноз он был готов заплатить 2 тысячи долларов.
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