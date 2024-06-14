Заробляли більше 16 млн гривень щомісяця. У Львові викрили спільноту сутенерів

У Львові викрито кримінальну спільноту, яка займалась утриманням місць розпусти й сутенерством на території всього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції (ДВБ).

Як розповідають у ДВБ, члени організації налагодили безперервне функціонування мережі борделів з 10 інтимних салонів. Для їх роботи було створено кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг, а також оформлював замовлення.

"Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань, зокрема і в правоохоронних органах. Він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу", - додає ДВБ.

Загальним щомісячний обіг злочинців перевищував більше 16 мільйонів гривень.

Загалом було проведено більше 70 обшуків у кількох областях й затримано 21-го учасника кримінальної спільноти. Ще 24-м вручили підозри одразу за кількома статтями за Кримінального кодексу України.