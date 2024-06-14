ua en ru
Пт, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зарабатывали более 16 млн гривен ежемесячно. Во Львове разоблачили сообщество сутенеров

Пятница 14 июня 2024 16:43
UA EN RU
Зарабатывали более 16 млн гривен ежемесячно. Во Львове разоблачили сообщество сутенеров Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове разоблачено криминальное сообщество, которое занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента внутренней безопасности Национальной полиции (ДВБ).

Как рассказывают в ДВБ, члены организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10 интимных салонов. Для их работы был создан колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг, а также оформлял заказы.

"Среди участников преступной организации был адвокат. Его роль заключалась в попытках решения проблемных вопросов, в том числе и в правоохранительных органах. Он предоставлял аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу", - добавляет ДВБ.

Общим ежемесячный оборот преступников превышал более 16 миллионов гривен.

Всего было проведено более 70 обысков в нескольких областях и задержан 21 участник криминального сообщества. Еще 24-м вручили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) тем временем сообщило о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, требовавшего взятки у автоперевозчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом