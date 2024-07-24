"Заробляли" по 150 тисяч доларів щомісяця. В Тернопільській області ліквідували схему в ТЦК

Правоохоронці з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили:

близько 100 000 доларів,

80 000 євро,

2 мільйони гривень,

службову документацію,

комп'ютерну техніку,

інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців.

Схема в ТЦК

Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів.

Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від однієї до 15 тисяч доларів.

За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів.

Від 5000 до 15 000 тисяч доларів "коштував" вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

"Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Своєю чергою місцеві ЗМІ повідомили, що у Тернопільській ОВА сьогодні відбулося чергове засідання ради оборони області, де були присутні усі чиновники, медики, рятувальники та воєнкоми краю.

Одразу під стінами ТОВА, після засідання ради оборони, вручили підозру керівнику Борщівського ТЦК та СП, а згодом і керівнику Заліщицького ТЦК та СП. Проте за інформацією "Тернополян", це не єдині причетні до схеми - є безліч спільників.