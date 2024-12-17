"Заробляли" по 1 млн гривень щомісяця: у Запоріжжі затримали наркоторгівців
У Запоріжжі правоохоронці затримали групу наркоторгівців, які щомісяця заробляли до 1 мільйона гривень на збуті канабісу. Під час обшуків виявлено наркотики, гроші та обладнання для вирощування рослин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.
У Запоріжжі затримали наркоторгівців, які отримували мільйон гривень на місяць від продажу канабісу
У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали групу наркоторгівців, які налагодили вирощування і збут канабісу по всій країні. Щомісячний прибуток злочинної групи сягав 1 000 000 гривень.
Як діяли зловмисники
Група місцевих жителів організувала вирощування елітних сортів канабісу, частину товару збували особисто під час зустрічей із клієнтами. За інформацією правоохоронців, діяльність зловмисників була масштабною й приносила стабільний нелегальний дохід.
Затримання та обшуки
11 грудня в межах кримінального провадження, відкритого за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, правоохоронці провели операцію із затримання зловмисників. Двох учасників групи затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одного з них - відразу після продажу товару.
Цього ж дня під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях та спеціально обладнаних приміщеннях поліція виявила:
- 80 рослин елітних сортів канабісу;
- понад 3 кілограми висушеної наркотичної речовини;
- гроубокси із системами освітлення та вентиляції;
- вакууматори, електронні ваги, чорнові записи;
- банківські картки, мобільні телефони та гаджети;
- понад 37 000 гривень і 9 000 доларів США, отримані незаконним шляхом.
Покарання за злочин
За організацію та налагодження збуту наркотиків затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.
Нагадаємо, що правоохоронці знешкодили злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС. Було затримано шістьох членів угруповання.