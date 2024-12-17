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"Заробляли" по 1 млн гривень щомісяця: у Запоріжжі затримали наркоторгівців

Запоріжжя, Вівторок 17 грудня 2024 16:29
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"Заробляли" по 1 млн гривень щомісяця: у Запоріжжі затримали наркоторгівців Фото: у Запоріжжі затримали наркоторгівців (umdpl info)
Автор: Владислава Ткаченко

У Запоріжжі правоохоронці затримали групу наркоторгівців, які щомісяця заробляли до 1 мільйона гривень на збуті канабісу. Під час обшуків виявлено наркотики, гроші та обладнання для вирощування рослин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

У Запоріжжі затримали наркоторгівців, які отримували мільйон гривень на місяць від продажу канабісу

У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали групу наркоторгівців, які налагодили вирощування і збут канабісу по всій країні. Щомісячний прибуток злочинної групи сягав 1 000 000 гривень.

Як діяли зловмисники

Група місцевих жителів організувала вирощування елітних сортів канабісу, частину товару збували особисто під час зустрічей із клієнтами. За інформацією правоохоронців, діяльність зловмисників була масштабною й приносила стабільний нелегальний дохід.

Затримання та обшуки

11 грудня в межах кримінального провадження, відкритого за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, правоохоронці провели операцію із затримання зловмисників. Двох учасників групи затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одного з них - відразу після продажу товару.

Фото: Головне управління Національної поліції в Запорізькій області

Цього ж дня під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях та спеціально обладнаних приміщеннях поліція виявила:

  • 80 рослин елітних сортів канабісу;
  • понад 3 кілограми висушеної наркотичної речовини;
  • гроубокси із системами освітлення та вентиляції;
  • вакууматори, електронні ваги, чорнові записи;
  • банківські картки, мобільні телефони та гаджети;
  • понад 37 000 гривень і 9 000 доларів США, отримані незаконним шляхом.

Покарання за злочин

За організацію та налагодження збуту наркотиків затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці знешкодили злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС. Було затримано шістьох членів угруповання.

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