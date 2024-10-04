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Заробили 40 млн гривень. СБУ нейтралізувала угруповання, що допомагало ухилянтам

П'ятниця 04 жовтня 2024 11:39
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Заробили 40 млн гривень. СБУ нейтралізувала угруповання, що допомагало ухилянтам Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке займалося незаконними схемами для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. Під час операції, проведеної у Київській та Харківській областях, було затримано 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Під час обшуків вилучено понад 1 тисяча медичних довідок і бланків військово-облікових документів, а також 250 підроблених печаток і штампів. Серед вилученого - значна сума грошей, імовірно одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, учасники угруповання облаштували підпільні типографії у своїх оселях, де виготовляли фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби. Готові підроблені документи подавали до ТЦК, допомагаючи ухилянтам знятися з військового обліку. Вартість таких "послуг" коливалася від 8 до 12 тисяч доларів за одного клієнта. Загалом, злочинна група заробила понад 40 млн гривень.

Фігуранти активно залучали до схеми діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби, використовуючи особисті зв’язки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності Збройних сил України та ухилення від військової служби. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ нейтралізувала угруповання, що допомагало ухилянтам (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, біля кордону в Одеській області затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

До того ж СБУ нещодавно ліквідувала ще п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Також було викрито голову районного ТЦК у Кривому Розі.

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