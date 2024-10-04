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Заработали 40 млн гривен. СБУ нейтрализовала группировку, помогавшую уклонистам

Пятница 04 октября 2024 11:39
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Заработали 40 млн гривен. СБУ нейтрализовала группировку, помогавшую уклонистам Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая занималась незаконными схемами для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Во время операции, проведенной в Киевской и Харьковской областях, были задержаны 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время обысков изъято более 1 тысячи медицинских справок и бланков военно-учетных документов, а также 250 поддельных печатей и штампов. Среди изъятого - значительная сумма денег, предположительно полученных преступным путем.

По данным следствия, участники группировки обустроили подпольные типографии в своих домах, где изготавливали фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе. Готовые поддельные документы подавали в ТЦК, помогая уклонистам сняться с воинского учета. Стоимость таких "услуг" колебалась от 8 до 12 тысяч долларов за одного клиента. В общем, преступная группа заработала более 40 млн гривен.

Фигуранты активно привлекали к схеме действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы, используя личные связи.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и уклонение от военной службы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: СБУ нейтрализовала группировку, помогавшую уклоняющимся (t.me/SBUkr)

Напомним, у границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно скрыться за границу.

К тому же, СБУ недавно ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Также был разоблачен глава районного ТЦК в Кривом Роге.

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