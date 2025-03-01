Зарегульований ринок газу загрожує стабільному постачанню наступної зими, - експерт

Наступний опалювальний сезон може стати серйозним викликом для України через падіння видобутку газу та ризики дорогого імпорту. Причиною цього є масовані атаки окупантів на газову інфраструктуру та надмірне регулювання ринку через механізм пільгових поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з питань енергетики Інституту майбутнього Адріана Прокіпа.

За даними західних медіа, удари по газовидобувних об’єктах у 2025 році вже призвели до падіння видобутку на 40%. Експерт наголошує, що це значно загострило проблему балансу газу в Україні.

"Минулого року стратегією Нафтогазу та уряду було пройти зиму на запасах газу власного видобутку - обсяги імпорту газу протягом минулого року були мінімальними… Проте на наступну зиму покладатись лише на власний видобуток вже не вдасться, а натомість потрібно думати про організацію імпорту потрібних об’ємів газу в потрібні періоди", - зазначив Прокіп.

На думку експерта, організація імпорту ускладнена через те, що діюча модель регулювання цін стала нежиттєздатною.

"Повномасштабна війна викривила ринок газу в Україні, не говорячи, що він і до того був спотвореним надмірним регулюванням через механізми ПСО (покладення спеціальних обов’язків на окремі компанії, щоб субсидувати ціну газу для широкої категорії споживачів)", - наголосив експерт.

За його словами, сьогодні в Україні діє неефективна модель, де значна частина споживачів отримує газ за штучно заниженими тарифами, в той час як реальна вартість імпортного газу може бути в 3-4 рази вищою.

Він застеріг, що збереження такої моделі може призвести до ситуації, коли навіть при наявності технічних можливостей для імпорту газ фізично не постачатиметься в країну через економічну невигідність.

"Уже сьогодні треба думати як проходити наступну зиму. Фактично у нас відбувається зміна парадигми від "пройти зиму на власному газі" до "вчасно імпортувати потрібні обсяги газу". А проблемою є те, що точно спланувати потребу в імпорті буде вкрай складно", - резюмував експерт.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025-2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергосистеми через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі.