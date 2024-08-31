ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зарегульованість ринку електроенергії заважає будівництву нових електростанцій, - інвестор

Субота 31 серпня 2024 17:33
UA EN RU
Зарегульованість ринку електроенергії заважає будівництву нових електростанцій, - інвестор Фото: зарегульованість ринку електроенергії заважає будівництву нових електростанцій (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Зарегульованість ринку електроенергії не дає змоги фінансово покривати будівництво нових електростанцій.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваних енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"В нас зарегульований ринок (електроенергії - ред.) і ті ціни, які є зараз, можливості фінансування не покривають. Тобто я не зможу побудувати електростанцію, взяти кредит, якщо я не поверну ці гроші хоча б за 8, 10, 12 років. Відповідно, бізнес майже нічого не будує", - сказав він.

Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання.

"Інших реальних проектів, на жаль, зараз немає", - підкреслив Тинний.

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Електроенергія
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії