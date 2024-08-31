Зарегульованість ринку електроенергії заважає будівництву нових електростанцій, - інвестор

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваних енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"В нас зарегульований ринок (електроенергії - ред.) і ті ціни, які є зараз, можливості фінансування не покривають. Тобто я не зможу побудувати електростанцію, взяти кредит, якщо я не поверну ці гроші хоча б за 8, 10, 12 років. Відповідно, бізнес майже нічого не будує", - сказав він.

Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання.

"Інших реальних проектів, на жаль, зараз немає", - підкреслив Тинний.

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.